У харківському Центральному парку приводять до ладу озеро (фото)
На території харківського Центрального парку вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ приводять до ладу водойму.
З озера злили стару воду і за допомогою спеціального обладнання очищають дно та стіни від бруду та сміття, розповідають у пресслужбі парку.
Паралельно інша бригада відновлює дерев’яні береги, які за час війни згнили. Електрики монтують декоративне освітлення острова, а сантехніки перевіряють стан фонтану.
“За попередніми планами, роботи з відновлення триватимуть до кінця травня. І вже у червні в озеро висадять водяні лілеї та лотоси”, – додають у парку.
Фото: Центральний парк
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 18:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території харківського Центрального парку вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ приводять до ладу водойму.".