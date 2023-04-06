У харківському Центральному парку приводять до ладу озеро (фото)

На території харківського Центрального парку вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ приводять до ладу водойму.

З озера злили стару воду і за допомогою спеціального обладнання очищають дно та стіни від бруду та сміття, розповідають у пресслужбі парку.

Паралельно інша бригада відновлює дерев’яні береги, які за час війни згнили. Електрики монтують декоративне освітлення острова, а сантехніки перевіряють стан фонтану.

“За попередніми планами, роботи з відновлення триватимуть до кінця травня. І вже у червні в озеро висадять водяні лілеї та лотоси”, – додають у парку.



Фото: Центральний парк