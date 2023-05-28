В Центральном парке Харькова заработал фонтан на озере (видео)
Фото: скрин
28 мая в Харькове заработал очередной фонтан — в главном парке города.
«Заработал фонтан на Озере. Да и само озеро уже почти наполнено водой. И уже квакают лягушки, плавают рыбки. Благодать да и только», — прокомментировали видео из парка в его telegram-канале.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 12:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая в Харькове заработал очередной фонтан — в главном парке города".