В Центральном парке Харькова заработал фонтан на озере (видео)

28 мая в Харькове заработал очередной фонтан — в главном парке города.

«Заработал фонтан на Озере. Да и само озеро уже почти наполнено водой. И уже квакают лягушки, плавают рыбки. Благодать да и только», — прокомментировали видео из парка в его telegram-канале.