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В Центральном парке Харькова заработал фонтан на озере (видео)

Харьков 12:47   28.05.2023
Оксана Горун
В Центральном парке Харькова заработал фонтан на озере (видео) Фото: скрин

28 мая в Харькове заработал очередной фонтан — в главном парке города.

«Заработал фонтан на Озере. Да и само озеро уже почти наполнено водой. И уже квакают лягушки, плавают рыбки. Благодать да и только», — прокомментировали видео из парка в его telegram-канале.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 12:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая в Харькове заработал очередной фонтан — в главном парке города".