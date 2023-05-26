В городе на Харьковщине, пережившем оккупацию, включили фонтан (видео)
В городе Балаклея Харьковской области, который полгода был оккупирован россиянами, включили фонтан.
«Парк Соцгородка всегда был любимым местом отдыха всех балаклейцев и гостей города. Его зеленые газоны, цветочные клумбы и аллеи всегда создавали атмосферу покоя и гармонии. Поэтому пусть возобновление работы фонтана станет не только украшением центра города, но и символом возрождения, надежды на лучшее будущее и скорейшей победы», — пишет Балаклейская городская военная администрация.
За возможность наслаждаться теплыми днями в парке ГВА благодарит украинских защитников.
Видео: Балаклейская ГВА
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 17:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея Харьковской области, который полгода был оккупирован россиянами, включили фонтан.".