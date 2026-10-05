В центре Харькова начали восстанавливать фонтан (фото)

В Покровском сквере начались работы по восстановлению трехуровневого фонтана, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Специалисты под высоким давлением сдирают слои старой краски, полностью очищая поверхность многоярусного сооружения. После завершения этого предварительного этапа мастера приступят к непосредственному восстановлению металлических чаш и декоративных элементов. Затем конструкцию покроют защитным слоем от коррозии и покрасят», — рассказали коммунальщики.

Напомним, ранее коммунальщики Харьковзеленстроя сообщили, что исследовали техническое состояние фонтана в Покровском сквере и обнаружили немало проблем. В капитальном ремонте нуждаются гранитные и каменные элементы, внутренние коммуникации и форсунки. Напомним, сквер в 2008 году был передан в аренду Харьковской епархии УПЦ (Московского патриархата). Однако в этом году депутаты горсовета поддержали решение расторгнуть договор. Территорию вернули городу.