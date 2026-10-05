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Опасную находку обнаружили на Харьковщине фермеры: что обезвредили саперы

Общество 15:24   05.10.2026
Виктория Яковенко
Опасную находку обнаружили на Харьковщине фермеры: что обезвредили саперы

На Харьковщине саперы изъяли шесть несдетонированных боевых частей от российских БпЛА типа «Герань», сообщили в ГСЧС Украины.

«Опасную находку обнаружили фермеры во время сбора подсолнечника на территории Богодуховской городской территориальной громады», – рассказали спасатели.

Специалисты ГСЧС изъяли остатки БпЛА и обезвредили их с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

остатки БпЛА обезвредили на Харьковщине

Напомним, в поселке Малая Даниловка проводят реконструкцию водопроводной сети. Глава громады Александр Гололобов отметил, что во время работ под дворами жителей обнаружили опасные находки. Нашли три боеприпаса времен Второй мировой войны.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине саперы изъяли шесть несдетонированных боевых частей от российских БпЛА типа «Герань», сообщили в ГСЧС Украины.".