Опасную находку обнаружили на Харьковщине фермеры: что обезвредили саперы

На Харьковщине саперы изъяли шесть несдетонированных боевых частей от российских БпЛА типа «Герань», сообщили в ГСЧС Украины.

«Опасную находку обнаружили фермеры во время сбора подсолнечника на территории Богодуховской городской территориальной громады», – рассказали спасатели.

Специалисты ГСЧС изъяли остатки БпЛА и обезвредили их с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Напомним, в поселке Малая Даниловка проводят реконструкцию водопроводной сети. Глава громады Александр Гололобов отметил, что во время работ под дворами жителей обнаружили опасные находки. Нашли три боеприпаса времен Второй мировой войны.