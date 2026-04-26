«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг

Харьков 15:00   26.04.2026
Елена Нагорная
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг

В селе Сулиговка Изюмского района Харьковщины фермерское хозяйство на 700 гектаров не работает уже четвертый год, рассказал МГ «Объектив» его руководитель Николай Беседин. Получить средства на разминирование и начать сеять фермер не может, так как счета предприятия заблокированы из-за задолженности перед Ощадбанком в 2,5 миллиона гривен. Руководитель хозяйства обращался в банк с просьбой о реструктуризации, но получил отказ.

«У нас теперь нет возможности участвовать ни в каких программах, ни в какой помощи. Потому что счета заблокированы. Ко мне приезжали от Говарда Баффета люди, которые готовы были помочь мне с техникой, с трактором. Но когда узнали, что у меня есть задолженность по банку 2,5 миллиона гривен, сразу отказались», — рассказал Беседин.

Фермер обращался и в центральный банк в Киеве, и в местное отделение. Просил провести реструктуризацию, чтобы иметь возможность работать. По его словам, 2,5 миллиона гривен для хозяйства — это небольшая сумма, которую можно было бы выплатить за один сезон.

«Мы бы сейчас посеяли немного подсолнечника, немного пшеницы и отдали бы сразу долги. Но возможности такой нет. Я уже три или четыре раза обращался в эти организации — и ничего. Заблокировано все. И никто не может помочь нам», — отметил фермер.

2,5 миллиона гривен — это беспроцентный кредит, который хозяйство взяло еще до полномасштабной войны. Однако из-за боевых действий на складе сгорело 2 тысячи тонн семян подсолнечника и 3 тысячи тонн пшеницы. Всего убытки хозяйства в результате агрессии РФ, включая оборудование, оценивают в 4,2 миллиона долларов.

«Те деньги, которые мы брали в банке, мы использовали для покупки семян, удобрений на следующий год, горюче-смазочных материалов. Мы их использовали, а наша продукция сгорела. И встал вопрос: рассчитывайтесь. Мы говорим, дайте нам реструктуризацию, мы обязательно отработаем, мы же не отказываемся, не убегаем, не уклоняемся. Банк занял жесткую позицию: нет. Подали они в суд на нас, выиграли суд, суд нас обязал оплатить это все. Как я могу оплатить, если я не работаю?» — сказал Беседин.

Но даже если счета разблокируют, поля еще необходимо разминировать. Беседин рассчитывает на средства в рамках соответствующей госпрограммы, которой пока также не может воспользоваться из-за блокировки счетов.

«Люди разминируют, а я буду сеять. Есть государственная программа, чтобы сделать реструктуризацию этим хозяйствам, которые взяли кредиты, и продлить их до конца войны и еще на год после войны. Это распоряжение, они приняли закон, он не выполняется. Я обратился с этой просьбой в Ощадбанк, к руководству, а они говорят, что это меня не касается. А кого тогда касается?» — возмущается Беседин.

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 15:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Сулиговка Изюмского района Харьковщины фермерское хозяйство на 700 гектаров не работает уже четвертый год, рассказал МГ «Объектив» его руководитель Николай Беседин.".