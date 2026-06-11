Эти товары нельзя покупать на рынках: харьковчан призывают быть внимательными
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии напомнили: с наступлением жары резко возрастает риск отравления товарами, приобретенными на агропродовольственных рынках.
Все из-за активного размножения бактерий и токсинов в продуктах. Ввиду этого жителей призвали осознаннее совершать покупки на рынках.
Согласно Гигиеническим требованиям на рынках, там запрещено продавать:
- кондитерские и кулинарные изделия, полуфабрикаты из мяса и рыбы домашнего производства;
- мясные, рыбные, молочные, плодоовощные, плодово-ягодные, грибные консервы домашнего изготовления;
- продукты, не подтверждающие пригодность лаборатории рынка;
- испорченные овощи, зелень, фрукты, ягоды;
- продукты, которые из-за своих микробиологических свойств быстро портятся и т.д.
«Особо внимательными следует быть при покупке мяса, рыбы, кондитерских изделий и молочных продуктов – именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. Перед покупкой следует проверять внешний вид продукта, обращать внимание на условия хранения, интересоваться наличием лабораторных справок», – добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 10:38;