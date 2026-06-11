Эти товары нельзя покупать на рынках: харьковчан призывают быть внимательными

В пресс-службе мэрии напомнили: с наступлением жары резко возрастает риск отравления товарами, приобретенными на агропродовольственных рынках.

Все из-за активного размножения бактерий и токсинов в продуктах. Ввиду этого жителей призвали осознаннее совершать покупки на рынках.

Согласно Гигиеническим требованиям на рынках, там запрещено продавать:

кондитерские и кулинарные изделия, полуфабрикаты из мяса и рыбы домашнего производства;

мясные, рыбные, молочные, плодоовощные, плодово-ягодные, грибные консервы домашнего изготовления;

продукты, не подтверждающие пригодность лаборатории рынка;

испорченные овощи, зелень, фрукты, ягоды;

продукты, которые из-за своих микробиологических свойств быстро портятся и т.д.

«Особо внимательными следует быть при покупке мяса, рыбы, кондитерских изделий и молочных продуктов – именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. Перед покупкой следует проверять внешний вид продукта, обращать внимание на условия хранения, интересоваться наличием лабораторных справок», – добавили в мэрии.