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Эти товары нельзя покупать на рынках: харьковчан призывают быть внимательными

Общество 10:38   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Эти товары нельзя покупать на рынках: харьковчан призывают быть внимательными Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии напомнили: с наступлением жары резко возрастает риск отравления товарами, приобретенными на агропродовольственных рынках. 

Все из-за активного размножения бактерий и токсинов в продуктах. Ввиду этого жителей призвали осознаннее совершать покупки на рынках.

Согласно Гигиеническим требованиям на рынках, там запрещено продавать:

  • кондитерские и кулинарные изделия, полуфабрикаты из мяса и рыбы домашнего производства;
  • мясные, рыбные, молочные, плодоовощные, плодово-ягодные, грибные консервы домашнего изготовления;
  • продукты, не подтверждающие пригодность лаборатории рынка;
  • испорченные овощи, зелень, фрукты, ягоды;
  • продукты, которые из-за своих микробиологических свойств быстро портятся и т.д.

«Особо внимательными следует быть при покупке мяса, рыбы, кондитерских изделий и молочных продуктов – именно они чаще всего становятся причиной пищевых отравлений. Перед покупкой следует проверять внешний вид продукта, обращать внимание на условия хранения, интересоваться наличием лабораторных справок», – добавили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 10:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии напомнили: с наступлением жары резко возрастает риск отравления товарами, приобретенными на агропродовольственных рынках. ".