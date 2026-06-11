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Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними

Суспільство 10:38   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними Фото: ХМР

У пресслужбі мерії нагадали: із настанням спеки різко зростає ризик отруєння товарами, придбаними на агропродовольчих ринках. 

Все через активне розмноження бактерій та токсинів у продуктах. Враховуючи це, мешканців закликали свідоміше здійснювати покупки на ринках.

Згідно з Гігієнічними вимогами на ринках, там заборонено продавати:

  • кондитерські та кулінарні вироби, напівфабрикати з м’яса та риби домашнього виготовлення;

  • м’ясні, рибні, молочні, плодоовочеві, плодово-ягідні, грибні консерви домашнього виготовлення; 

  • продукти, що не мають підтвердження придатності лабораторією ринку;

  • зіпсовані овочі, зелень, фрукти, ягоди;

  • продукти, які через свої мікробіологічні властивості швидко псуються та ін.

“Особливо уважними слід бути при купівлі м’яса, риби, кондитерських виробів і молочних продуктів – саме вони найчастіше стають причиною харчових отруєнь. Перед покупкою варто перевіряти зовнішній вигляд продукту, звертати увагу на умови зберігання, цікавитися наявністю лабораторних довідок”, – додали у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 10:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії нагадали: із настанням спеки різко зростає ризик отруєння товарами, придбаними на агропродовольчих ринках. ".