Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними

У пресслужбі мерії нагадали: із настанням спеки різко зростає ризик отруєння товарами, придбаними на агропродовольчих ринках.

Все через активне розмноження бактерій та токсинів у продуктах. Враховуючи це, мешканців закликали свідоміше здійснювати покупки на ринках.

Згідно з Гігієнічними вимогами на ринках, там заборонено продавати:

кондитерські та кулінарні вироби, напівфабрикати з м’яса та риби домашнього виготовлення;

м’ясні, рибні, молочні, плодоовочеві, плодово-ягідні, грибні консерви домашнього виготовлення;

продукти, що не мають підтвердження придатності лабораторією ринку;

зіпсовані овочі, зелень, фрукти, ягоди;

продукти, які через свої мікробіологічні властивості швидко псуються та ін.

“Особливо уважними слід бути при купівлі м’яса, риби, кондитерських виробів і молочних продуктів – саме вони найчастіше стають причиною харчових отруєнь. Перед покупкою варто перевіряти зовнішній вигляд продукту, звертати увагу на умови зберігання, цікавитися наявністю лабораторних довідок”, – додали у мерії.