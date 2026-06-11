Ці товари не можна купувати на ринках: харків’ян закликають бути уважними
У пресслужбі мерії нагадали: із настанням спеки різко зростає ризик отруєння товарами, придбаними на агропродовольчих ринках.
Все через активне розмноження бактерій та токсинів у продуктах. Враховуючи це, мешканців закликали свідоміше здійснювати покупки на ринках.
Згідно з Гігієнічними вимогами на ринках, там заборонено продавати:
кондитерські та кулінарні вироби, напівфабрикати з м’яса та риби домашнього виготовлення;
м’ясні, рибні, молочні, плодоовочеві, плодово-ягідні, грибні консерви домашнього виготовлення;
продукти, що не мають підтвердження придатності лабораторією ринку;
зіпсовані овочі, зелень, фрукти, ягоди;
продукти, які через свої мікробіологічні властивості швидко псуються та ін.
“Особливо уважними слід бути при купівлі м’яса, риби, кондитерських виробів і молочних продуктів – саме вони найчастіше стають причиною харчових отруєнь. Перед покупкою варто перевіряти зовнішній вигляд продукту, звертати увагу на умови зберігання, цікавитися наявністю лабораторних довідок”, – додали у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 10:38;