Live

У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів

Події 07:35   11.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в Харкові зникла Крістіна Сіренко. 

Дівчина 2011 року народження ще 9 червня поїхала до Харкова до свого двоюрідного брата. Проте додому не повернулася, де перебуває – невідомо.

Прикмети дівчини:

  • на вигляд 15-16 років
  • зріст 152 см
  • ⁠ худорлява
  • світле волосся
  • була одягнена у чорну кофту, спортивні чорні штани зі світлими смугами, кросівки Nike. При собі вона мала білу сумку.

Може перебувати зі своєю подругою. Шановні громадяни, якщо Ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до поліції за номерами 102, 0639556281, 0684205750, 0972222001 чи іншим зручним способом“, – додали в поліції.

Читайте також: Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів
У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів
11.06.2026, 07:35
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
10.06.2026, 16:15
Сьогодні 11 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 червня 2026: яке свято та день в історії
11.06.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 11 червня: як минула ніч
11.06.2026, 07:15
Доба «шахедів» у Харкові, фейкова «евакуація» з Чугуєва – підсумки 10 червня
Доба «шахедів» у Харкові, фейкова «евакуація» з Чугуєва – підсумки 10 червня
10.06.2026, 23:00
Кому довіряють українці? За балансом Терехов випередив Федорова та Зеленського
Кому довіряють українці? За балансом Терехов випередив Федорова та Зеленського
10.06.2026, 20:08

Новини за темою:

03.06.2026
Могли допомагати ухилятися від призову: підозрюють співробітників ТЦК
03.06.2026
На Берестинщині за кермом розсікав 15-річний: хто понесе відповідальність
01.06.2026
Вночі під ворожими дронами евакуювали п’ятьох жителів Золочівщини
28.05.2026
Підлітка побили та зняли це на телефон: копи знайшли підозрюваного
26.05.2026
П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 07:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в Харкові зникла Крістіна Сіренко. ".