У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в Харкові зникла Крістіна Сіренко.
Дівчина 2011 року народження ще 9 червня поїхала до Харкова до свого двоюрідного брата. Проте додому не повернулася, де перебуває – невідомо.
Прикмети дівчини:
- на вигляд 15-16 років
- зріст 152 см
- худорлява
- світле волосся
- була одягнена у чорну кофту, спортивні чорні штани зі світлими смугами, кросівки Nike. При собі вона мала білу сумку.
“Може перебувати зі своєю подругою. Шановні громадяни, якщо Ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до поліції за номерами 102, 0639556281, 0684205750, 0972222001 чи іншим зручним способом“, – додали в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 07:35;