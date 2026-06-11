У Харкові зникла 15-річна дівчина: шукають кілька днів

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що в Харкові зникла Крістіна Сіренко.

Дівчина 2011 року народження ще 9 червня поїхала до Харкова до свого двоюрідного брата. Проте додому не повернулася, де перебуває – невідомо.

Прикмети дівчини:

на вигляд 15-16 років

зріст 152 см

⁠ худорлява

світле волосся

була одягнена у чорну кофту, спортивні чорні штани зі світлими смугами, кросівки Nike. При собі вона мала білу сумку.

“Може перебувати зі своєю подругою. Шановні громадяни, якщо Ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до поліції за номерами 102, 0639556281, 0684205750, 0972222001 чи іншим зручним способом“, – додали в поліції.