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В Харькове пропала 15-летняя девушка: ищут несколько дней

Происшествия 07:35   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове пропала 15-летняя девушка: ищут несколько дней

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в Харькове пропала Кристина Сиренко. 

Девушка 2011 года рождения еще 9 июня поехала в Харьков к своему двоюродному брату. Однако домой не вернулась, где находится – неизвестно.

Приметы девушки:

  • на вид 15-16 лет
  • рост 152 см
  • ⁠ худощавая
  • светлые волосы
  • была одета в черную кофту, спортивные черные брюки со светлыми полосами, кроссовки Nike. При себе у нее была белая сумка.

«Может находиться со своей подругой. Уважаемые граждане, если Вы владеете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по номерам 102, 0639556281, 0684205750, 0972222001 или другим удобным способом», – добавили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НАцполиции в Харьковской области сообщили, что в Харькове пропала Кристина Сиренко. ".