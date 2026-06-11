В Харькове пропала 15-летняя девушка: ищут несколько дней

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в Харькове пропала Кристина Сиренко.

Девушка 2011 года рождения еще 9 июня поехала в Харьков к своему двоюродному брату. Однако домой не вернулась, где находится – неизвестно.

Приметы девушки:

на вид 15-16 лет

рост 152 см

⁠ худощавая

светлые волосы

была одета в черную кофту, спортивные черные брюки со светлыми полосами, кроссовки Nike. При себе у нее была белая сумка.

«Может находиться со своей подругой. Уважаемые граждане, если Вы владеете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить в полицию по номерам 102, 0639556281, 0684205750, 0972222001 или другим удобным способом», – добавили в полиции.