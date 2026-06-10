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Перепил норму в восемь раз и протаранил светофор – ДТП в Харькове (фото)

Происшествия 17:59   10.06.2026
Елена Нагорная
Перепил норму в восемь раз и протаранил светофор – ДТП в Харькове (фото)

Пьяный водитель Dacia днем 9 июня устроил ДТП на проспекте Льва Ландау в Харькове. Мужчина не справился с управлением и врезался в светофор, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Как отметили инспекторы, водитель не учел дорожную обстановку и превысил безопасную скорость движения, что и привело к столкновению со светофором.

В ходе общения с нарушителем патрульные сразу заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест на «Драгере». Прибор показал 1,79 промилле, что в восемь раз выше допустимой нормы.

Водитель спорить не стал и согласился с результатом.

Инспекторы отстранили мужчину от управления авто и составили на него два административных протокола: за нарушение ПДД, повлекшее ДТП (ст. 124 КУоАП), и за управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Материалы передадут в суд.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в мае на дорогах Харьковской области произошло 269 ДТП. 69 аварий были с пострадавшими — 11 человек погибли, а 79 получили травмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 17:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пьяный водитель Dacia днем 9 июня устроил ДТП на проспекте Льва Ландау в Харькове. Мужчина не справился с управлением и врезался в светофор.".