Перепил норму в восемь раз и протаранил светофор – ДТП в Харькове (фото)
Пьяный водитель Dacia днем 9 июня устроил ДТП на проспекте Льва Ландау в Харькове. Мужчина не справился с управлением и врезался в светофор, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Как отметили инспекторы, водитель не учел дорожную обстановку и превысил безопасную скорость движения, что и привело к столкновению со светофором.
В ходе общения с нарушителем патрульные сразу заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест на «Драгере». Прибор показал 1,79 промилле, что в восемь раз выше допустимой нормы.
Водитель спорить не стал и согласился с результатом.
Инспекторы отстранили мужчину от управления авто и составили на него два административных протокола: за нарушение ПДД, повлекшее ДТП (ст. 124 КУоАП), и за управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Материалы передадут в суд.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», в мае на дорогах Харьковской области произошло 269 ДТП. 69 аварий были с пострадавшими — 11 человек погибли, а 79 получили травмы.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 17:59;