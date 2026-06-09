Когда на Харьковщине чаще всего происходят тяжелые ДТП — статистика за май

В мае на дорогах Харьковской области произошло 269 ДТП. 69 аварий были с пострадавшими — 11 человек погибли, а 79 получили травмы, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Анализ правоохранителей показал, что чаще всего тяжелые ДТП происходили из-за нарушения скорости движения, несоблюдения безопасного интервала и нарушения правил проезда нерегулируемых перекрестков.

Наибольшее количество аварий с пострадавшими фиксируют в пятницу, субботу и воскресенье. При этом всплеск дорожных происшествий обычно приходится на период с 10:00 до 19:00, а пик опасности длится с 17:00 до 19:00.

В полиции отмечают снижение аварийности с участием пешеходов — количество таких ДТП уменьшилось на 35% в сравнении с маем прошлого года. Несмотря на это, под колесами автомобилей погибли восемь пешеходов, а 27 получили травмы.

В то же время, количество аварий с участием детей выросло на 23%. Всего в области зарегистрировали 27 таких ДТП, в результате которых один ребенок погиб, а 33 были травмированы.

Всего за пять месяцев текущего года в регионе произошло 1283 ДТП. В 235 случаях не обошлось без жертв: 34 человека погибли, еще 318 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщала МГ «Объектив», 8 июня на Гимназической набережной в Харькове патрульные задержали нетрезвого водителя Daewoo, который в попытках избежать ответственности трижды увеличивал сумму взятки, дойдя до 30 тысяч гривен.