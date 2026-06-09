Коли на Харківщині найчастіше стаються важкі ДТП — статистика за травень
У травні на дорогах Харківської області сталося 269 ДТП. 69 аварій були з постраждалими – 11 людей загинули, а 79 отримали травми, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Аналіз правоохоронців показав, що найчастіше важкі ДТП відбувалися через порушення швидкості руху, недотримання безпечного інтервалу та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть.
Найбільшу кількість аварій із постраждалими фіксують у п’ятницю, суботу та неділю. При цьому сплеск дорожніх пригод зазвичай припадає на період з 10:00 до 19:00, а пік небезпеки триває з 17:00 до 19:00.
У поліції відзначають зниження аварійності за участю пішоходів — кількість таких ДТП зменшилася на 35% порівняно з травнем минулого року. Попри це, під колесами автівок загинули вісім пішоходів, а 27 отримали травми.
Водночас кількість аварій за участю дітей зросла на 23%. Загалом в області зареєстрували 27 таких ДТП, унаслідок яких одна дитина загинула, а 33 були травмовані.
Загалом за п’ять місяців поточного року в регіоні сталося 1283 ДТП. У 235 випадках не минулося без жертв: 34 людини загинули, ще 318 отримали травми різного ступеня тяжкості.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 8 червня на Гімназійній набережній у Харкові патрульні затримали нетверезого водія Daewoo, який у спробах уникнути відповідальності тричі збільшував суму хабаря, дійшовши до 30 тисяч гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 20:29;