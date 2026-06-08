Перепив норму в 14 разів: водій тричі збільшував суму хабаря копам у Харкові
Близько 15:00 8 червня на Гімназійній набережній патрульні затримали нетверезого водія Daewoo, який у спробах уникнути відповідальності тричі збільшував суму хабаря, дійшовши до 30 тисяч гривень.
Інспектори зупинили автівку, й під час спілкування помітили у водія чіткі ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на місці, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Прилад «Драгер» зафіксував 2.94 проміле алкоголю в крові, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму. З таким результатом водій не погодився, проте їхати на додатковий огляд до медзакладу навідріз відмовився.
Чоловік вирішив домовитися з поліцейськими та запропонував їм 200 доларів. Патрульні неодноразово попередили його про кримінальну відповідальність за спробу підкупу службових осіб. Натомість водій підняв суму хабаря до 300 доларів, а згодом – до 30 тисяч гривень.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для фіксації злочину. Крім кримінальної відповідальності за спробу підкупу, на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння). Його відсторонили від керування авто, а адмінматеріали найближчим часом передадуть до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 20:21;