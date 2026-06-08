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10-річна дитина ганяла на квадроциклі на Харківщині: як покарали матір

Події 18:55   08.06.2026
Олена Нагорна
10-річна дитина ганяла на квадроциклі на Харківщині: як покарали матір

10-річний хлопчик самостійно керував квадроциклом у Берестинському районі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Порушення зафіксували поліцейські офіцери громади. Вони зупинили квадроцикл та викликали на місце маму хлопчика.

З жінкою провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому. Також склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

У поліції наголошують: керування транспортними засобами дітьми, які не мають відповідних навичок, знань та прав, становить пряму загрозу їхньому життю та здоров’ю, а також безпеці інших учасників дорожнього руху.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, аварія, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє – постраждали, сталася 8 червня поблизу села Ясеневе Валківської громади.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 18:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10-річний хлопчик самостійно керував квадроциклом у Берестинському районі, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.".