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10-летний ребенок рассекал на квадроцикле на Харьковщине: как наказали мать

Происшествия 18:55   08.06.2026
Елена Нагорная
10-летний ребенок рассекал на квадроцикле на Харьковщине: как наказали мать

10-летний мальчик самостоятельно управлял квадроциклом в Берестинском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Нарушение зафиксировали полицейские офицеры громады. Они остановили квадроцикл и вызвали на место маму мальчика.

С женщиной провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Также составили административный материал по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

В полиции подчеркивают: управление транспортными средствами детьми, не имеющими соответствующих навыков, знаний и прав, представляет прямую угрозу их жизни и здоровью, а также безопасности других участников дорожного движения.

Как сообщала МГ «Объектив», авария, в результате которой погиб один человек, еще двое – пострадали, произошла 8 июня вблизи села Ясеневое Валковской громады.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 18:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10-летний мальчик самостоятельно управлял квадроциклом в Берестинском районе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".