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Погибла женщина, пострадал ребенок: смертельное ДТП на Харьковщине (фото)

Происшествия 16:46   08.06.2026
Виктория Яковенко
Погибла женщина, пострадал ребенок: смертельное ДТП на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария, в результате которой погиб один человек, еще двое – пострадали, произошла 8 июня вблизи села Ясеневое Валковской громады, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Предварительно, 72-летний водитель автомобиля Fiat, двигаясь по автодороге «Киев–Харьков–Довжанский» в направлении Харькова, не справился с управлением.

«В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части и перекинулся в кювет. В результате аварии 72-летняя жена водителя погибла. Также пострадали 7-летний внук и водитель автомобиля. Их с травмами госпитализировали в харьковскую больницу», — отметили правоохранители.

Сейчас копы устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. Также разрешается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария, в результате которой погиб один человек, еще двое – пострадали, произошла 8 июня вблизи села Ясеневое Валковской громады, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".