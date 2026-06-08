Загинула жінка, постраждала дитина: смертельна ДТП на Харківщині (фото)

Аварія, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє – постраждали, сталася 8 червня поблизу села Ясеневе Валківської громади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо, 72-річний водій автомобіля Fiat, рухаючись автодорогою «Київ–Харків–Довжанський» у напрямку Харкова, не впорався з керуванням.

«У результаті автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у кювет. Унаслідок аварії 72-річна дружина водія загинула. Також постраждали 7-річний онук та керманич автомобіля. Їх з травмами госпіталізували до харківської лікарні», – зазначили правоохоронці.

Наразі копи встановлюють усі обставини та причини ДТП. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.