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Загинула жінка, постраждала дитина: смертельна ДТП на Харківщині (фото)

Події 16:46   08.06.2026
Вікторія Яковенко
Загинула жінка, постраждала дитина: смертельна ДТП на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє – постраждали, сталася 8 червня поблизу села Ясеневе Валківської громади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Попередньо, 72-річний водій автомобіля Fiat, рухаючись автодорогою «Київ–Харків–Довжанський» у напрямку Харкова, не впорався з керуванням.

«У результаті автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у кювет. Унаслідок аварії 72-річна дружина водія загинула. Також постраждали 7-річний онук та керманич автомобіля. Їх з травмами госпіталізували до харківської лікарні», – зазначили правоохоронці.

Наразі копи встановлюють усі обставини та причини ДТП. Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє – постраждали, сталася 8 червня поблизу села Ясеневе Валківської громади, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".