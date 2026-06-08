Перепил норму в 14 раз: водитель трижды поднимал сумму взятки копам в Харькове
Около 15:00 8 июня на Гимназической набережной патрульные задержали нетрезвого водителя Daewoo, который в попытках избежать ответственности трижды увеличивал сумму взятки, дойдя до 30 тысяч гривен.
Инспекторы остановили машину, и во время общения заметили у водителя четкие признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку на месте, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Прибор «Драгер» зафиксировал 2.94 промилле алкоголя в крови, что более чем в 14 раз превышает допустимую норму. С таким результатом водитель не согласился, однако ехать на дополнительное освидетельствование в медучреждение наотрез отказался.
Мужчина решил договориться с полицейскими и предложил им 200 долларов. Патрульные неоднократно предупредили его об уголовной ответственности за попытку подкупа должностных лиц. Вместо этого водитель поднял сумму взятки до 300 долларов, а затем до 30 тысяч гривен.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для фиксации преступления. Помимо уголовной ответственности за попытку подкупа, на мужчину составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения). Его отстранили от управления авто, а админматериалы в ближайшее время передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 20:21;