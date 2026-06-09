Дорожники попали под обстрел в Чугуеве: пострадала техника (фото, видео)

В ночь на вторник в городе Чугуев в результате вражеской атаки пострадала гостиница, в которой проживала бригада дорожников.

В частности, по данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, там находились работники подрядной организации «Автострада», которые выполняют работы по нанесению дорожной разметки на дорогах государственного значения региона.

«Ударной волной и обломками повреждена специализированная техника, транспортные средства, оборудование и имущество предприятия. Именно эта техника используется для нанесения дорожной разметки на маршрутах, которые имеют важное значение для обеспечения транспортного сообщения, военной логистики и перевозки гуманитарных грузов», — говорится в сообщении.

У нескольких членов бригады – острая реакция на стресс.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, вражеский БпЛА атаковал бригаду энергетиков в Боровской громаде. Ударный БпЛА взорвался рядом с авто специалистами. Пострадало транспортное средство.