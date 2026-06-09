Live

Дорожники попали под обстрел в Чугуеве: пострадала техника (фото, видео)

Общество 16:34   09.06.2026
Виктория Яковенко
Дорожники попали под обстрел в Чугуеве: пострадала техника (фото, видео) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В ночь на вторник в городе Чугуев в результате вражеской атаки пострадала гостиница, в которой проживала бригада дорожников.

В частности, по данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, там находились работники подрядной организации «Автострада», которые выполняют работы по нанесению дорожной разметки на дорогах государственного значения региона.

«Ударной волной и обломками повреждена специализированная техника, транспортные средства, оборудование и имущество предприятия. Именно эта техника используется для нанесения дорожной разметки на маршрутах, которые имеют важное значение для обеспечения транспортного сообщения, военной логистики и перевозки гуманитарных грузов», — говорится в сообщении.

У нескольких членов бригады – острая реакция на стресс.

дорожники попали под обстрел на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
дорожники попали под обстрел на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
дорожники попали под обстрел на Харьковщине
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, вражеский БпЛА атаковал бригаду энергетиков в Боровской громаде. Ударный БпЛА взорвался рядом с авто специалистами. Пострадало транспортное средство.

Читайте также: Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 9 июня: удар по дому, погибла беременная, траур
Новости Харькова — главное 9 июня: удар по дому, погибла беременная, траур
09.06.2026, 17:15
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)
09.06.2026, 12:36
Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 июня 2026: какой праздник и день в истории
09.06.2026, 06:00
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)
09.06.2026, 13:04
Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
Атака БпЛА на Харьков: Синегубов о состоянии пострадавших (видео с коптера)
09.06.2026, 12:11
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ
Где сегодня на Харьковщине атаковали военные РФ — информация Генштаба ВСУ
09.06.2026, 17:09

Новости по теме:

16.02.2026
Лед и авто повредили антидроновые сетки на Харьковщине: их демонтировали
06.02.2026
Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся
20.01.2026
БпЛА влетел в важную дорогу на Харьковщине: яму уже залатали (фото)
10.01.2026
Циклон надвигается на Харьковщину: дорожники обратились к водителям
25.12.2025
В ожидании снегопада: дорожники на Харьковщине переходят на усиленный режим


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дорожники попали под обстрел в Чугуеве: пострадала техника (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 16:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на вторник в городе Чугуев в результате вражеской атаки пострадала гостиница, в которой проживала бригада дорожников.".