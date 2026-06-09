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Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео)

Записано 13:04   09.06.2026
Виктория Яковенко
Тактика ударов РФ по Харькову: что показала ночь, сообщил Терехов (видео) Скриншот

О главной цели армии РФ касательно ударов по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона
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«Сегодняшняя ночь показала, что противник не бьет по военным объектам. Все попадания были рядом или в жилые дома харьковчан. Цель нашего врага сделать так, чтобы из города уезжали люди. Мы наоборот добиваемся того, чтобы люди жили в городе, возвращались. Да, несмотря на условия безопасности, мы это прекрасно понимаем, но надо делать так, чтобы люди имели возможность жить и работать в своих родных городах», — отметил городской голова.

Терехов продолжает: иногда тактика россиян меняется.

«Могут быть обстрелы только «Шахедами», могут быть комбинированные удары – когда летят и БпЛА, затем летит баллистика. Может быть попадание только баллистики. Но цель остается единственной, чтобы люди покидали свои города», — говорит мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 13:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О главной цели армии РФ касательно ударов по Харькову сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".