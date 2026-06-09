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Тактика ударів РФ по Харкову: що показала ніч, повідомив Терехов (відео)

Записано 13:04   09.06.2026
Вікторія Яковенко
Тактика ударів РФ по Харкову: що показала ніч, повідомив Терехов (відео) Скриншот

Про головну мету армії РФ щодо ударів по Харкову повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону
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«Сьогоднішня ніч показала, що противник не б’є по військових об’єктах. Всі влучання були поряд чи в житлові будинки харків’ян. Мета нашого ворога зробити так, щоб з міста виїжджали люди. Ми навпаки добиваємося того, щоб люди жили у місті, поверталися. Так, попри безпекові умови, ми це чудово розуміємо, але треба робити так, щоб люди мали можливість жити і працювати в своїх рідних містах», – зазначив міський голова.

Терехов продовжує: іноді тактика росіян змінюється.

«Можуть бути обстріли тільки «шахедами», можуть бути комбіновані удари – коли летять і БпЛА, потім летить балістика. Можуть бути влучання тільки балістики. Але мета залишається єдина, щоб люди покидали свої міста», – каже мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про головну мету армії РФ щодо ударів по Харкову повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".