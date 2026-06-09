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«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)

Записано 12:36   09.06.2026
Виктория Яковенко
«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона
 рассказал о последствиях вражеских ударов по Харькову ночью 9 июня.

«Всю ночь работали наши коммунальные службы. Было попадание в 11 локациях по Харькову – Шевченковский и Холодногорский районы. 15 человек пострадали. Дотла выгорело кафе, разбитый храм, разбитый Саржин яр – любимое место, где отдыхают харьковчане. Пострадало большое количество офисных помещений, магазинов, 27 домов. Также было разбито одно из КП, обеспечивающее жизнедеятельность города. Мы отреагировали, сегодня уже диспетчеризация определенная есть», — отметил городской голова.

Он также рассказал, от чего зависит восстановление повреждений в городе.

«Это все зависит от того, какие разрушения, какие погодные условия. Иногда можно все сделать за 2-3 суток, а иногда несколько дней, а то и недель приходится работать, чтобы сделать так, как было раньше», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 12:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских ударов по Харькову ночью 9 июня.".