«Разбит Саржин яр» — Терехов о последствиях обстрела Харькова (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона

рассказал о последствиях вражеских ударов по Харькову ночью 9 июня.

«Всю ночь работали наши коммунальные службы. Было попадание в 11 локациях по Харькову – Шевченковский и Холодногорский районы. 15 человек пострадали. Дотла выгорело кафе, разбитый храм, разбитый Саржин яр – любимое место, где отдыхают харьковчане. Пострадало большое количество офисных помещений, магазинов, 27 домов. Также было разбито одно из КП, обеспечивающее жизнедеятельность города. Мы отреагировали, сегодня уже диспетчеризация определенная есть», — отметил городской голова.

Он также рассказал, от чего зависит восстановление повреждений в городе.

«Это все зависит от того, какие разрушения, какие погодные условия. Иногда можно все сделать за 2-3 суток, а иногда несколько дней, а то и недель приходится работать, чтобы сделать так, как было раньше», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»