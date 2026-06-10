Live

Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)

Події 17:59   10.06.2026
Олена Нагорна
Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)

П’яний водій Dacia вдень 9 червня влаштував ДТП на проспекті Льва Ландау у Харкові. Чоловік не впорався з керуванням та врізався у світлофор, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Як зазначили інспектори, водій не врахував дорожню обстановку та перевищив безпечну швидкість руху, що й призвело до зіткнення зі світлофором.

Під час спілкування з порушником патрульні одразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на “драгері”. Прилад показав 1,79 проміле, що у вісім разів вище за допустиму норму.

Водій сперечатися не став і погодився з результатом.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування авто та склали на нього два адміністративні протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП), та за керування транспортом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Матеріали передадуть до суду.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у травні на дорогах Харківської області сталося 269 ДТП. 69 аварій були з постраждалими – 11 людей загинули, а 79 отримали травми.

Читайте також: Перепив норму в 14 разів: водій тричі збільшував суму хабаря копам у Харкові

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)
Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)
10.06.2026, 17:59
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
Дівчинка – донька загиблого героя: вирок вітчиму, який ґвалтував падчерку
10.06.2026, 16:15
Відновлення якого будинку в Харкові повністю проводять за гроші ООН (фото)
Відновлення якого будинку в Харкові повністю проводять за гроші ООН (фото)
10.06.2026, 17:36
Кинув вибухівку й стріляв по копах: небезпечна погоня за чоловіком в Балаклії
Кинув вибухівку й стріляв по копах: небезпечна погоня за чоловіком в Балаклії
10.06.2026, 16:42
Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)
Як рятували мешканців з задимленого будинку в Харкові після атаки РФ (відео)
10.06.2026, 14:37
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА, фейк про евакуацію
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА, фейк про евакуацію
10.06.2026, 17:08

Новини за темою:

09.06.2026
Коли на Харківщині найчастіше стаються важкі ДТП — статистика за травень
08.06.2026
Загинула жінка, постраждала дитина: смертельна ДТП на Харківщині (фото)
08.06.2026
П’яний водій на швидкості влетів на територію будинку в Берестині
05.06.2026
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)
29.05.2026
Смертельна ДТП у Харкові: підозра й запобіжний захід віцемеру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 17:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’яний водій Dacia вдень 9 червня влаштував ДТП на проспекті Льва Ландау у Харкові. Чоловік не впорався з керуванням та врізався у світлофор.".