Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)
П’яний водій Dacia вдень 9 червня влаштував ДТП на проспекті Льва Ландау у Харкові. Чоловік не впорався з керуванням та врізався у світлофор, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Як зазначили інспектори, водій не врахував дорожню обстановку та перевищив безпечну швидкість руху, що й призвело до зіткнення зі світлофором.
Під час спілкування з порушником патрульні одразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на “драгері”. Прилад показав 1,79 проміле, що у вісім разів вище за допустиму норму.
Водій сперечатися не став і погодився з результатом.
Інспектори відсторонили чоловіка від керування авто та склали на нього два адміністративні протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП), та за керування транспортом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Матеріали передадуть до суду.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у травні на дорогах Харківської області сталося 269 ДТП. 69 аварій були з постраждалими – 11 людей загинули, а 79 отримали травми.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 17:59;