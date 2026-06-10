Перепив норму у вісім разів і протаранив світлофор – ДТП у Харкові (фото)

П’яний водій Dacia вдень 9 червня влаштував ДТП на проспекті Льва Ландау у Харкові. Чоловік не впорався з керуванням та врізався у світлофор, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Як зазначили інспектори, водій не врахував дорожню обстановку та перевищив безпечну швидкість руху, що й призвело до зіткнення зі світлофором.

Під час спілкування з порушником патрульні одразу помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на “драгері”. Прилад показав 1,79 проміле, що у вісім разів вище за допустиму норму.

Водій сперечатися не став і погодився з результатом.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування авто та склали на нього два адміністративні протоколи: за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП), та за керування транспортом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Матеріали передадуть до суду.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у травні на дорогах Харківської області сталося 269 ДТП. 69 аварій були з постраждалими – 11 людей загинули, а 79 отримали травми.