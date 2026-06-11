Работа в Харькове и области: кому готовы платить 60 тысяч гривен (вакансии)
По состоянию на 11 июня в Харьковской области актуальны 2336 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия финансового директора с зарплатой 60 тысяч гривен. Водитель автотранспортных средств будет иметь 55 тысяч, а специалист-юрисконсульт – 50 тысяч.
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций будет зарабатывать 35 тысяч, главный экономист – 31 300, микробиолог – 28 050, специалист по публичным закупкам – 25 500, оператор конвейерной линии – 22 тысячи, инженер по метрологии – 21300, а горняк – 19500.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 13:39;