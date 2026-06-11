Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії)
Станом на 11 червня в Харківській області актуальні 2336 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія фінансового директора із зарплатою 60 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 55 тисяч, а спеціаліст-юрисконсульт – 50 тисяч.
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій зароблятиме 35 тисяч, головний економіст – 31300, мікробіолог – 28050, фахівець з публічних закупівель – 25 500, оператор конвеєрної лінії – 22 тисячі, інженер з метрології – 21300, а гірник – 19500.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 13:39;