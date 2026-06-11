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Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії)

Суспільство 13:39   11.06.2026
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові й області: кому готові платити 60 тисяч гривень (вакансії) Фото: ХОВА

Станом на 11 червня в Харківській області актуальні 2336 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія фінансового директора із зарплатою 60 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 55 тисяч, а спеціаліст-юрисконсульт – 50 тисяч.

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій зароблятиме 35 тисяч, головний економіст – 31300, мікробіолог – 28050, фахівець з публічних закупівель – 25 500, оператор конвеєрної лінії – 22 тисячі, інженер з метрології – 21300, а гірник – 19500.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 11 червня в Харківській області актуальні 2336 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".