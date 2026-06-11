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Новости Харькова — главное 11 июня: как прошла ночь

Общество 07:15   11.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 11 июня: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Как прошла ночь – причины ночных тревог

Тревогу в Харькове объявили в 00:05 – как сообщили в Воздушных силах ВСУ, на город полетели БпЛА. Беспилотники двигались на Харьков с севера. В 01:18 для города прозвучал отбой, однако в области продолжили периодически летать дроны.

Еще одну тревогу дали в 03:05.  На этот раз – из-за угрозы применения баллистики. После чего на регион полетели КАБы. Тревога продлилась до 04:51. По состоянию на 07:15 в регионе – тихо. Информации о взрывах и «прилетах» не было.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".