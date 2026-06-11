Новости Харькова — главное 11 июня: как прошла ночь
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07:15
Как прошла ночь – причины ночных тревог
Тревогу в Харькове объявили в 00:05 – как сообщили в Воздушных силах ВСУ, на город полетели БпЛА. Беспилотники двигались на Харьков с севера. В 01:18 для города прозвучал отбой, однако в области продолжили периодически летать дроны.
Еще одну тревогу дали в 03:05. На этот раз – из-за угрозы применения баллистики. После чего на регион полетели КАБы. Тревога продлилась до 04:51. По состоянию на 07:15 в регионе – тихо. Информации о взрывах и «прилетах» не было.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 07:15;