Шмыгаль на Харьковщине проверял, как тратят 2,9 млрд грн: подробности

В Харьковской области 11 июня находится министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Главный вопрос — восстановление и защита объектов энергетики, которые россияне разбили за зиму.

«В рамках Комплексного плана обеспечения устойчивости Харьковской области предусмотрено 3,4 миллиарда гривен, из которых 2,9 миллиарда гривен правительство уже направило на защиту энергетической инфраструктуры. Для реализации определены 44 приоритетных объекта. Также в этом году начаты объекты на 20 подстанциях АО «Харьковоблэнерго», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сам министр энергетики отметил, что о ходе работ ему доложили руководители предприятий тепло- и электрогенерации региона. Также обсуждали, с какими объемами генерации Харьковская область планирует войти в следующую зиму.

«Ожидаем поставку оборудования, с выведенной из эксплуатации Рижской ТЭЦ на энергообъекты Харьковщины. Благодарны за это нашим латвийским партнерам», — сообщил Шмыгаль.

«Ожидаем поставки 250 трансформаторов из хабов Министерства энергетики. Отдельное направление – развитие распределенной генерации. Уже введено в эксплуатацию более 67 МВт мощностей, еще 55,4 МВт планируется реализовать в рамках Плана устойчивости», — написал Синегубов.

По оценке чиновников, сейчас подготовка к зиме в области идет по плану.

Напомним, в интервью МГ «Объектив» профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко рассказал, почему энергосистему сейчас приходится «латать» разнородным оборудованием, создавая «подстанции-Франкенштейны», а также, какое энергетическое оборудование можно и нужно прятать под землей и помогут ли солнечные панели на крышах многоэтажек.