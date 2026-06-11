Шмигаль на Харківщині перевіряв, як витрачають 2,9 млрд грн: подробиці
У Харківській області 11 червня перебуває міністр енергетики України Денис Шмигаль. Головне питання – відновлення та захист об’єктів енергетики, які росіяни розбили за зиму.
“У межах Комплексного плану забезпечення стійкості Харківської області передбачено 3,4 мільярда гривень, з яких 2,9 мільярда гривень Уряд уже спрямував на захист енергетичної інфраструктури. Для реалізації визначено 44 пріоритетні об’єкти. Також цього року розпочато об’єкти на 20 підстанціях АТ “Харківобленерго”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Сам міністр енергетики зазначив, що про хід робіт йому доповіли керівники підприємств тепло- та електрогенерації регіону. Також обговорювали, з якими обсягами генерації Харківська область планує увійти в наступну зиму.
“Очікуємо на постачання обладнання, з виведеної з експлуатації Ризької ТЕЦ на енергооб’єкти Харківщини. Вдячні за це нашим латвійським партнерам”, – повідомив Шмигаль.
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“Очікуємо постачання 250 трансформаторів із хабів Міністерства енергетики. Окремий напрям — розвиток розподіленої генерації. Наразі вже ввели в експлуатацію понад 67 МВт потужностей, ще 55,4 МВт планується реалізувати в межах Плану стійкості”, – написав Синєгубов.
За оцінкою чиновників, зараз підготовка до зими в області йде за планом.
Нагадаємо, в інтерв’ю МГ “Об’єктив” професор кафедри передачі електричної енергії НТУ “ХПІ” Дмитро Данильченко розповів, чому енергосистему зараз доводиться “латати” різнорідним обладнанням, створюючи “підстанції-Франкенштейни”, а також, яке енергетичне обладнання можна та потрібно ховати під землею й чи допоможуть сонячні панелі на дахах багатоповерхівок.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: відновлення, Денис Шмыгаль, енергетика, новини Харкова, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2026 в 18:23;