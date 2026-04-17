Live

«Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов

Записано 11:54   17.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: єдине, завдяки чому Харків зможе вистояти у наступні холоди – розподілена генерація.

Він зазначив: зараз Харків активно розвиває енергоострів, щоб генерувати власну електроенергію. Так уже заживлені деякі комунальні підприємства – «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал».

“Так, її (генерацію, – ред.) потрібно захищати. У цьому випадку загальна відповідальність між органами місцевого самоврядування і державою. І сьогодні я хочу сказати, що наш президент затвердив план стійкості. І ми будуватимемо, є запевнення від профільного міністерства. Ми разом будемо відпрацьовувати те, щоб захистити те, що у нас є. І далі йти. Бо розподілена генерація – це сьогодні єдиний шанс утримати енергію систему міста і громад“, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він додав: подробиці розголошувати не буде – щоби не інформувати ворога. Проте наголосив, що реалізація задуманого – життєво важлива для міста.

Ми пережили цю важку зиму завдяки тому, що у нас була розподілена генерація. Так, частково її зруйнували, частково ми відновили. Робимо далі, далі, далі. Ми не зупиняємось. І це єдиний шанс пережити наступну зиму. Ми ж з вами не розуміємо, яка вона буде. Але я розумію, що вона буде важка. Тому ми працюємо над цим“, – додав мер.

Читайте також: Вибухи лунають у Харкові – росіяни атакують БпЛА (доповнено)

Популярно
«Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов
«Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов
17.04.2026, 11:54
Вибухи лунають у Харкові – росіяни атакують БпЛА (доповнено)
Вибухи лунають у Харкові – росіяни атакують БпЛА (доповнено)
17.04.2026, 11:44
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Новини Харкова — головне за 17 квітня: удари по місту, пожежі в екосистемах
Новини Харкова — головне за 17 квітня: удари по місту, пожежі в екосистемах
17.04.2026, 10:53
Під масованим обстрілом БпЛА опинилося вночі підприємство в Люботині
Під масованим обстрілом БпЛА опинилося вночі підприємство в Люботині
17.04.2026, 09:46

Новини за темою:

30.03.2026
Через проблеми в енергосистемі в Харкові скорочують трамвайні маршрути
13.03.2026
В одному з районів Харкова у вівторок не буде світла – адреси
02.03.2026
Індустріальний та Немишлянський райони сьогодні залишаться без світла
27.02.2026
Аварійні відключення світла застосували в Харкові та області – обленерго
24.02.2026
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 11:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: єдине, завдяки чому Харків зможе вистояти у наступні холоди – розподілена генерація.".