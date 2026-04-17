«Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов констатував: єдине, завдяки чому Харків зможе вистояти у наступні холоди – розподілена генерація.

Він зазначив: зараз Харків активно розвиває енергоострів, щоб генерувати власну електроенергію. Так уже заживлені деякі комунальні підприємства – «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал».

“Так, її (генерацію, – ред.) потрібно захищати. У цьому випадку загальна відповідальність між органами місцевого самоврядування і державою. І сьогодні я хочу сказати, що наш президент затвердив план стійкості. І ми будуватимемо, є запевнення від профільного міністерства. Ми разом будемо відпрацьовувати те, щоб захистити те, що у нас є. І далі йти. Бо розподілена генерація – це сьогодні єдиний шанс утримати енергію систему міста і громад“, – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він додав: подробиці розголошувати не буде – щоби не інформувати ворога. Проте наголосив, що реалізація задуманого – життєво важлива для міста.

“Ми пережили цю важку зиму завдяки тому, що у нас була розподілена генерація. Так, частково її зруйнували, частково ми відновили. Робимо далі, далі, далі. Ми не зупиняємось. І це єдиний шанс пережити наступну зиму. Ми ж з вами не розуміємо, яка вона буде. Але я розумію, що вона буде важка. Тому ми працюємо над цим“, – додав мер.