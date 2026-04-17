Вибухи лунають у Харкові – росіяни атакують БпЛА (доповнено)

Перші вибухи в Харкові почали лунати близько 10:35 – тоді було чути роботу ППО.

Доповнено об 11:12. Також зафіксували “прильоти” у приватному секторі Київського району.

“Інформація про можливі постраждалих та руйнування уточнюється”, – додав Терехов.

О 10:48 мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Харкові.

“Ворог ударив по місту бойовим дроном. Приліт зафіксовано у промзоні Холодногірського району“, – уточнив міський голова.

Зазначимо, тривога в Харкові звучить із 08:05. У повітряних силах ЗСУ повідомляли про пряму загрозу для міста – росіяни випустили БпЛА. О 09:22 захисники неба попередили про пуски КАБів на північну частину області. Після цього моніторингові ТГ-канали періодично фіксували безпілотники в регіоні.