Вибухи лунають у Харкові – росіяни атакують БпЛА (доповнено)
Перші вибухи в Харкові почали лунати близько 10:35 – тоді було чути роботу ППО.
Доповнено об 11:12. Також зафіксували “прильоти” у приватному секторі Київського району.
“Інформація про можливі постраждалих та руйнування уточнюється”, – додав Терехов.
О 10:48 мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” у Харкові.
“Ворог ударив по місту бойовим дроном. Приліт зафіксовано у промзоні Холодногірського району“, – уточнив міський голова.
Зазначимо, тривога в Харкові звучить із 08:05. У повітряних силах ЗСУ повідомляли про пряму загрозу для міста – росіяни випустили БпЛА. О 09:22 захисники неба попередили про пуски КАБів на північну частину області. Після цього моніторингові ТГ-канали періодично фіксували безпілотники в регіоні.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи лунають у Харкові – росіяни атакують БпЛА (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 11:12;