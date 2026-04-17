Live

Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)

Происшествия 11:12   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Первые взрывы в Харькове начали раздаваться около 10:35 – тогда было слышно работу ПВО.

Дополнено в 11:12. Также зафиксировали «прилеты» в частном секторе Киевского района.

«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», – добавил Терехов.

В 10:48 мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Харькове.

«Враг ударил по городу боевым дроном. Прилет зафиксирован в промзоне Холодногорского района», – уточнил городской голова.

Отметим, тревога в Харькове звучит с 08:05. В воздушных силах ВСУ сообщали о прямой угрозе для города – россияне выпустили БпЛА. В 09:22 защитники неба предупредили о пусках КАБ на северную часть области. После этого мониторинговые ТГ-каналы периодически фиксировали беспилотники в регионе.

Читайте также: Под массированным обстрелом БпЛА оказалось ночью предприятие в Люботине

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 11:12;

