Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)
Первые взрывы в Харькове начали раздаваться около 10:35 – тогда было слышно работу ПВО.
Дополнено в 11:12. Также зафиксировали «прилеты» в частном секторе Киевского района.
«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», – добавил Терехов.
В 10:48 мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Харькове.
«Враг ударил по городу боевым дроном. Прилет зафиксирован в промзоне Холодногорского района», – уточнил городской голова.
Отметим, тревога в Харькове звучит с 08:05. В воздушных силах ВСУ сообщали о прямой угрозе для города – россияне выпустили БпЛА. В 09:22 защитники неба предупредили о пусках КАБ на северную часть области. После этого мониторинговые ТГ-каналы периодически фиксировали беспилотники в регионе.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 11:12;