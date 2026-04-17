Взрывы звучат в Харькове – россияне атакуют БпЛА (дополнено)

Первые взрывы в Харькове начали раздаваться около 10:35 – тогда было слышно работу ПВО.

Дополнено в 11:12. Также зафиксировали «прилеты» в частном секторе Киевского района.

«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», – добавил Терехов.

В 10:48 мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Харькове.

«Враг ударил по городу боевым дроном. Прилет зафиксирован в промзоне Холодногорского района», – уточнил городской голова.

Отметим, тревога в Харькове звучит с 08:05. В воздушных силах ВСУ сообщали о прямой угрозе для города – россияне выпустили БпЛА. В 09:22 защитники неба предупредили о пусках КАБ на северную часть области. После этого мониторинговые ТГ-каналы периодически фиксировали беспилотники в регионе.

