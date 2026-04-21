РФ атаковала админздание в Харькове – что известно

Происшествия 07:09   21.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 21 апреля мэр Игорь Терехов сообщил, что РФ бьет по Харькову – взрыв раздался около 06:55.

По данным городского головы, удар пришелся по административному зданию в Шевченковском районе. Известно, что россияне выпустили боевой дрон.

«Относительно пострадавших – уточняем», – написал Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала этой ночью четыре раза. Основной угрозой стали беспилотники. Кроме того, утром жители некоторых районов сообщили о проблемах с электроэнергией, в частности, скачках напряжения. Тем временем в КП «Харьковской метрополитен» писали об остановке поездов. По состоянию на 07:09 подземка уже курсирует по расписанию.

Читайте также: «Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)

Популярно
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно
21.04.2026, 07:09
Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
Новости Харькова — главное за 21 апреля: взрывы, проблемы со светом и метро
21.04.2026, 07:18
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
Стоимость проезда в общественном транспорте повышают в городе на Харьковщине
20.04.2026, 19:16
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)
20.04.2026, 21:34
БпЛА атаковали Основянский и Холодногорский районы Харькова, есть пострадавшие
БпЛА атаковали Основянский и Холодногорский районы Харькова, есть пострадавшие
20.04.2026, 23:29
Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян
Активизация РФ на Купянщине: за сутки ВСУ отбили 17 атак россиян
21.04.2026, 08:12

Новости по теме:

21.04.2026
РФ атаковала админздание в Харькове – что известно
20.04.2026
Массированную атаку БпЛА пережила ночью Харьковщина
20.04.2026
За сутки воины ВСУ отбили 20 штурмов россиян – Генштаб ВСУ
20.04.2026
Двое пострадавших: один из районов Харькова пережил серию ударов
18.04.2026
За сегодня на Харьковщине зафиксировали четыре боя: данные Генштаба на 16:00


  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 07:09;

