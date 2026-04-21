РФ атаковала админздание в Харькове – что известно
Утром 21 апреля мэр Игорь Терехов сообщил, что РФ бьет по Харькову – взрыв раздался около 06:55.
По данным городского головы, удар пришелся по административному зданию в Шевченковском районе. Известно, что россияне выпустили боевой дрон.
«Относительно пострадавших – уточняем», – написал Терехов.
Отметим, тревога в Харькове звучала этой ночью четыре раза. Основной угрозой стали беспилотники. Кроме того, утром жители некоторых районов сообщили о проблемах с электроэнергией, в частности, скачках напряжения. Тем временем в КП «Харьковской метрополитен» писали об остановке поездов. По состоянию на 07:09 подземка уже курсирует по расписанию.
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 07:09;