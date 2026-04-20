Live

«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)

Оригинально 21:34   20.04.2026
Елена Нагорная
Для Харькова угрозы наземного наступления российских войск нет, сказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос, отразится ли как-то на Харьковщине нынешняя обстановка на Сумщине.

Накануне в DeepState сообщили, что россияне продвинулись в двух населенных пунктах Сумской области вблизи границы. После этого журналистка ТСН Юлия Кириенко написала в Telegram, что якобы «Сумы могут оказаться в полуокружении». Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов такую угрозу опроверг.

«Угроза наступления есть всегда, и мы это понимаем, потому что враг не оставил попыток проникать вглубь нашей территории, — констатировал Синегубов. — Враг это демонстрирует ежедневными круглосуточными атаками по всей линии фронта. У нас атак по линии фронта более 200 за сутки».

Он добавил, что постоянно под обстрелами находятся север области, Волчанское, Купянское, Изюмское и Лозовское направления.

«Там нет угроз относительно продвижения врага, однако все равно удары есть. И удары по энергогенерирующим предприятиям продолжаются, и по энергосистеме также продолжаются. Поэтому эти угрозы есть, однако наряду с этим никаких опасностей для самого города Харькова, для других населенных пунктов пока что мы не видим», — подчеркнул начальник ХОВА.

Читайте также: Терехов обратил внимание на тактику обстрелов города: призвал быть осторожными

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 21:34;

