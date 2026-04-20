«Полуокружение Сум»: Синегубов ответил, есть ли угроза для Харькова (видео)

Для Харькова угрозы наземного наступления российских войск нет, сказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос, отразится ли как-то на Харьковщине нынешняя обстановка на Сумщине.

Накануне в DeepState сообщили, что россияне продвинулись в двух населенных пунктах Сумской области вблизи границы. После этого журналистка ТСН Юлия Кириенко написала в Telegram, что якобы «Сумы могут оказаться в полуокружении». Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов такую угрозу опроверг.

«Угроза наступления есть всегда, и мы это понимаем, потому что враг не оставил попыток проникать вглубь нашей территории, — констатировал Синегубов. — Враг это демонстрирует ежедневными круглосуточными атаками по всей линии фронта. У нас атак по линии фронта более 200 за сутки».

Он добавил, что постоянно под обстрелами находятся север области, Волчанское, Купянское, Изюмское и Лозовское направления.

«Там нет угроз относительно продвижения врага, однако все равно удары есть. И удары по энергогенерирующим предприятиям продолжаются, и по энергосистеме также продолжаются. Поэтому эти угрозы есть, однако наряду с этим никаких опасностей для самого города Харькова, для других населенных пунктов пока что мы не видим», — подчеркнул начальник ХОВА.