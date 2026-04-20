Терехов обратил внимание на тактику обстрелов города: призвал быть осторожными

Общество 16:13   20.04.2026
Виктория Яковенко
На прошлой неделе враг нанес по Харькову 24 удара. География атак охватила все районы города – от окраин до центра, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Враг продолжал методически уничтожать гражданскую инфраструктуру. Подавляющее большинство «прилетов» пришлось на обычные производства, где работают харьковчане и создается мирная продукция, поддерживающая экономику города и страны», — отметил мэр.

В частности, он напомнил об ударе РФ, в результате которого произошло разрушение резервуара с мелассой (патокой) на территории предприятия. По его словам, произошло масштабное излияние, ликвидация которого продолжается крайне сложно.

«Проезжую часть нам уже удалось очистить, но работы по полной уборке территории еще продолжаются. И мы уже говорили, но повторю еще раз: это сырье не представляет никакой угрозы», — пишет Терехов.

Погибших за неделю нет, но пострадали в результате обстрелов шесть человек.

«Отдельно хочу обратить внимание на детали вражеской тактики. Все чаще рядом с другим вооружением враг применяет беспилотники типов «V2U» и «Италмас». Первые – фактически аналог уже известной нам «Молнии», однако с интегрированным искусственным интеллектом. Вторые – также сравнительно небольшие дроны с незначительным объемом взрывчатки. Однако пусть эти характеристики никого не вводят в заблуждение. Даже с малым зарядом они представляют смертельную угрозу для людей. Поэтому призываю каждого не пренебрегать правилами безопасности и быть осторожным», — отметил мэр.

Длительность тревог в Харькове составила почти 98 часов. Этот показатель на 43 часа (31%) меньше по сравнению с общеобластной статистикой.

Читайте также: Более 370 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия (фото)

Если вам интересна новость: «Терехов обратил внимание на тактику обстрелов города: призвал быть осторожными», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

