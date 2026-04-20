Более 370 БпЛА атаковали Харьковщину на прошлой неделе: последствия (фото)

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 77 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате вражеских обстрелов погибли три человека, 59 – пострадали.

«Один человек погиб и один — пострадал в результате взрыва неизвестного устройства», — отметил Синегубов.

Россияне выпустили на регион пять ракет, 28 КАБов, а также трижды били из РСЗО. Кроме этого, армия РФ применила очень большое количество разных дронов – 95 БпЛА типа «Герань-2», четыре «Ланцета», 55 «Молний», 18 FPV-дронов, тип еще 201 БпЛА устанавливают.

Синегубов отмечает, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены семь многоквартирных и 58 частных домов, 25 хозяйственных построек, три учебных заведения, четыре дома культуры, два медицинских учреждения, два магазина, интернат, три фермерских хозяйства, два гражданских предприятия, зерновой склад, две АЗС, электросети, 18 легковых автомобилей, автомобиль скорой медицинской помощи, два грузовых автомобиля, трактор.

Существенные повреждения — в Харьковском районе: многоквартирный дом, 32 частных дома, три хозяйственных сооружения, восемь гражданских предприятий, два складских помещения, административное здание, электросети, 12 легковых автомобилей, семь грузовых автомобилей, два прицепа.

В Харькове враг повредил четыре многоквартирных дома, 13 частных домов, два хозяйственных сооружения, четыре гражданских предприятия, офисное здание, магазин, гараж, энергосети, два легковых автомобиля, грузовой автомобиль.