Больше двух десятков пострадавших за сутки – Синегубов об обстрелах регионе
Трое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей, – такое последствия обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове погибла 52-летняя женщина, пострадали мужчины 66, 53, 18, 68, 49 лет и женщины 58, 75, 48 лет; в с. Ракитное Нововодолажской громады погибли мужчины 29 и 65 лет, пострадали мужчины 68, 43, 21, 40 лет, 17-летний парень и женщины 50, 65, 49, 62 лет; в с. Винницкие Иваны Богодуховской громады пострадала 49-летняя женщина; в г. Чугуев пострадали 43-летний мужчина, 70-летняя женщина и 14-летняя девочка», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- три ракеты;
- КАБ;
- 17 БпЛА типа «Герань-2»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов;
- 71 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфрастуктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Харьковском районах.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 09:00;