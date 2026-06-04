Больше двух десятков пострадавших за сутки – Синегубов об обстрелах регионе

Трое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей, – такое последствия обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибла 52-летняя женщина, пострадали мужчины 66, 53, 18, 68, 49 лет и женщины 58, 75, 48 лет; в с. Ракитное Нововодолажской громады погибли мужчины 29 и 65 лет, пострадали мужчины 68, 43, 21, 40 лет, 17-летний парень и женщины 50, 65, 49, 62 лет; в с. Винницкие Иваны Богодуховской громады пострадала 49-летняя женщина; в г. Чугуев пострадали 43-летний мужчина, 70-летняя женщина и 14-летняя девочка», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

три ракеты;

КАБ;

17 БпЛА типа «Герань-2»;

пять БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

71 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфрастуктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Харьковском районах.