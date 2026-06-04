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Больше двух десятков пострадавших за сутки – Синегубов об обстрелах регионе

Происшествия 09:00   04.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше двух десятков пострадавших за сутки – Синегубов об обстрелах регионе

Трое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей, – такое последствия обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибла 52-летняя женщина, пострадали мужчины 66, 53, 18, 68, 49 лет и женщины 58, 75, 48 лет; в с. Ракитное Нововодолажской громады погибли мужчины 29 и 65 лет, пострадали мужчины 68, 43, 21, 40 лет, 17-летний парень и женщины 50, 65, 49, 62 лет; в с. Винницкие Иваны Богодуховской громады пострадала 49-летняя женщина; в г. Чугуев пострадали 43-летний мужчина, 70-летняя женщина и 14-летняя девочка», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • три ракеты;
  • КАБ;
  • 17 БпЛА типа «Герань-2»;
  • пять БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов;
  • 71 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфрастуктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 09:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое погибших, 21 пострадавший, среди них двое детей, – такое последствия обстрелов Харьковщины за сутки, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".