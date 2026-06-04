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Понад два десятки постраждалих за добу – Синєгубов про обстріли регіону

Події 09:00   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад два десятки постраждалих за добу – Синєгубов про обстріли регіону

Троє загиблих, 21 постраждалий, серед них двоє дітей – такі наслідки обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинула 52-річна жінка, постраждали чоловіки 66, 53, 18, 68, 49 років і жінки 58, 75, 48 років; у с. Рокитне Нововодолазької громади загинули чоловіки 29 і 65 років, постраждали чоловіки 68, 43, 21, 40 років, 17-річний хлопець і жінки 50, 65, 49, 62 років; у с. Вінницькі Івани Богодухівської громади постраждала 49-річна жінка; у м. Чугуїв постраждали 43-річний чоловік, 70-річна жінка і 14-річна дівчинка”, – передає Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • три ракети;
  • КАБ;
  • 17 БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 71 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 09:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє загиблих, 21 постраждалий, серед них двоє дітей – такі наслідки обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".