Понад два десятки постраждалих за добу – Синєгубов про обстріли регіону

Троє загиблих, 21 постраждалий, серед них двоє дітей – такі наслідки обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинула 52-річна жінка, постраждали чоловіки 66, 53, 18, 68, 49 років і жінки 58, 75, 48 років; у с. Рокитне Нововодолазької громади загинули чоловіки 29 і 65 років, постраждали чоловіки 68, 43, 21, 40 років, 17-річний хлопець і жінки 50, 65, 49, 62 років; у с. Вінницькі Івани Богодухівської громади постраждала 49-річна жінка; у м. Чугуїв постраждали 43-річний чоловік, 70-річна жінка і 14-річна дівчинка”, – передає Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

три ракети;

КАБ;

17 БпЛА типу “Герань-2”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

71 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах.