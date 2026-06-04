Понад два десятки постраждалих за добу – Синєгубов про обстріли регіону
Троє загиблих, 21 постраждалий, серед них двоє дітей – такі наслідки обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинула 52-річна жінка, постраждали чоловіки 66, 53, 18, 68, 49 років і жінки 58, 75, 48 років; у с. Рокитне Нововодолазької громади загинули чоловіки 29 і 65 років, постраждали чоловіки 68, 43, 21, 40 років, 17-річний хлопець і жінки 50, 65, 49, 62 років; у с. Вінницькі Івани Богодухівської громади постраждала 49-річна жінка; у м. Чугуїв постраждали 43-річний чоловік, 70-річна жінка і 14-річна дівчинка”, – передає Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- три ракети;
- КАБ;
- 17 БпЛА типу “Герань-2”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- 71 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах.
Читайте також: Чотири постраждалих на Харківщині через побутові пожежі – ДСНС
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад два десятки постраждалих за добу – Синєгубов про обстріли регіону», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 09:00;