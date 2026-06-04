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Чотири постраждалих на Харківщині через побутові пожежі – ДСНС

Події 08:48   04.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири постраждалих на Харківщині через побутові пожежі – ДСНС

За добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, які почалися після російських обстрілів у Харкові та Харківському районі. Про це інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.

У побутових пожежах постраждали чотири особи, серед них – дитина.

“Внаслідок ворожої атаки на село Рокинте Нововодолазької громади Харківського району двоє людей загинули, ще девʼять, зокрема 17-річний юнак, постраждали. Виникли два осередки пожеж. На території агрофірми горіла суха трава, пошкоджені сільськогосподарські будівлі. Також зайнявся приватний житловий будинок, розташований неподалік”, – зазначили у ДСНС.

Через російські обстріли Холодногірського району є загибла, також відомо про одного постраждалого. Загорівся занедбаний приватний будинок та авто на площі 45 квадратних метрів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.".