Чотири постраждалих на Харківщині через побутові пожежі – ДСНС
За добу рятувальники загасили дев’ять пожеж, які почалися після російських обстрілів у Харкові та Харківському районі. Про це інформують у ГУ ДСНС України у Харківській області.
У побутових пожежах постраждали чотири особи, серед них – дитина.
“Внаслідок ворожої атаки на село Рокинте Нововодолазької громади Харківського району двоє людей загинули, ще девʼять, зокрема 17-річний юнак, постраждали. Виникли два осередки пожеж. На території агрофірми горіла суха трава, пошкоджені сільськогосподарські будівлі. Також зайнявся приватний житловий будинок, розташований неподалік”, – зазначили у ДСНС.
Через російські обстріли Холодногірського району є загибла, також відомо про одного постраждалого. Загорівся занедбаний приватний будинок та авто на площі 45 квадратних метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 08:48;