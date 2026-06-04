Четверо пострадавших на Харьковщине из-за бытовых пожаров – ГСЧС
За сутки спасатели потушили девять пожаров, которые начались после российских обстрелов в Харькове, а также Харьковском районе. Об этом информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В бытовых пожарах пострадали четыре человека, среди них – ребенок.
«В результате вражеской атаки на село Рокитное Нововодолажской громады Харьковского района два человека погибли, еще девять, в том числе 17-летний парень, пострадали. Возникли два очага пожаров. На территории агрофирмы горела сухая трава, повреждены сельскохозяйственные постройки. Также загорелся частный жилой дом, расположенный неподалеку», – передают в ГСЧС.
Из-за российских обстрелов Холодногорского района есть погибшая, также известно об одном пострадавшем. Загорелся заброшенный частный дом и авто на площади 45 квадратных метров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 08:48;