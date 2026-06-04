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Четверо пострадавших на Харьковщине из-за бытовых пожаров – ГСЧС

Происшествия 08:48   04.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших на Харьковщине из-за бытовых пожаров – ГСЧС

За сутки спасатели потушили девять пожаров, которые начались после российских обстрелов в Харькове, а также Харьковском районе. Об этом информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В бытовых пожарах пострадали четыре человека, среди них – ребенок.

«В результате вражеской атаки на село Рокитное Нововодолажской громады Харьковского района два человека погибли, еще девять, в том числе 17-летний парень, пострадали. Возникли два очага пожаров. На территории агрофирмы горела сухая трава, повреждены сельскохозяйственные постройки. Также загорелся частный жилой дом, расположенный неподалеку», – передают в ГСЧС.

Из-за российских обстрелов Холодногорского района есть погибшая, также известно об одном пострадавшем. Загорелся заброшенный частный дом и авто на площади 45 квадратных метров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 08:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".