За добу рятувальники загасили 25 пожеж на Харківщині: що горіло

Протягом минулої доби в регіоні було 25 пожеж, 11 із них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі після ударів вирували у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Ізюмському районах області.

Близько полудня напередодні у селі Миколаївка Ізюмського району горіла пшениця на площі близько десяти гектарів.

“Вдень російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Савинці Ізюмського району. Внаслідок атаки реактивних дронів сталася пожежа в складському приміщенні хлібоприймального пункту площею 2000 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.

Також піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.