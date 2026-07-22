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За добу рятувальники загасили 25 пожеж на Харківщині: що горіло

Події 09:47   22.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу рятувальники загасили 25 пожеж на Харківщині: що горіло

Протягом минулої доби в регіоні було 25 пожеж, 11 із них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежі після ударів вирували у Богодухівському, Лозівському, Куп’янському та Ізюмському районах області.

Близько полудня напередодні у селі Миколаївка Ізюмського району горіла пшениця на площі близько десяти гектарів.

“Вдень російські окупанти обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Савинці Ізюмського району. Внаслідок атаки реактивних дронів сталася пожежа в складському приміщенні хлібоприймального пункту площею 2000 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.

Також піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 09:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби в регіоні було 25 пожеж, 11 із них – розпочалися внаслідок російських обстрілів, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.".