Новини Харкова — головне 4 червня: вибухи в місті, почалися пожежі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

13:07

Рідкісний трофей: на Харківщини знищили ворожий БпЛА за $400 тисяч

Прикордонники підрозділу «Стрікс» знищили другий рідкісний ворожий розвідувальний БпЛА «Скат 450М» на Південно-Слобожанському напрямку.

«Рідкісний трофей: за весь час війни Силами оборони було збито не більше 20 таких апаратів. «Скат 450М» є однією з ключових платформ противника для глибокої аеророзвідки та коригування вогню», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що орієнтовна вартість такого БпЛА – близько $400 000.

Відео: ДПСУ

09:30

Вибухи в Харкові пролунали 4 червня близько 09:15

Незабаром міський голова Ігор Терехов уточнив: по Харкову вдарив “Шахед”. Відомо, що він влучив по багатоповерхівці в Немишлянському районі.

“На місці пожежа. Щодо постраждалих – на даний момент інформація не надходила”, – уточнив Терехов.

08:09

Напруженіше на півночі регіону: де точилися бої на Харківщині

Минулої доби на Харківщині було 15 боєзіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у районі Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки. На Куп’янському – українські захисники відбили чотири штурми окупантів біля Новоплатонівки, Подолів та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаційних ударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10221 дрон-камікадзе та здійснили 3435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 57 – з реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у відомстві.

07:15

Вночі на Харківщину летіли дрони

У Харкові та області тривогу оголосили о 00:27. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у регіоні з’явилися БпЛА. Українські захисники уточнили: безпілотники летять на Вільшани. Загроза ударів зберігалася до 01:35, після чого дали відбій.

Однак тихо було недовго – вже о 01:47 тривога пролунала знову. Моніторингові ТГ-канали уточнили: на Харківщину знову летять БпЛА. На ранок загроза виникла і для обласного центру. Відбій дали о 05:54, інформації про “прильоти” не було. Станом на 07:15 у Харкові та області “тихо”, без нових загроз.