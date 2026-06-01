Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини Харкова та області 1 червня.

З опівночі тероризували Харків російські безпілотники. До ранку міськрада нарахувала 11 “прильотів” у чотирьох районах: Основʼянському, Слобідському, Київському та Холодногірському. Попередньо, було 10 “шахедів” та одна “молния”. Найсуттєвіші наслідки були в Основ’янському районі. За даними обласної прокуратури, там безпілотник влучив у гаражі, зруйнувавши два з них ущент та спричинивши пожежу. Також, як повідомили в мерії, пошкоджень зазнали 12 багатоповерхових і понад 10 приватних будинків. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали чотири жінки. У Холодногірському районі один з безпілотників поцілив у дерево, у Слобідському — зафіксували влучання у землю неподалік зупинки. Зранку терор продовжився — близько 10-ї години “молния” атакувала Немишлянський район, пошкодивши АЗС та автівки. Постраждав працівник автозаправної станції.

98 ударів завдали росіяни по Харкову у травні. Статистику оприлюднив мер Ігор Терехов, зазначивши, що це лише трохи менше, ніж у квітні. На початку місяця агресор здійснив серію ударів по АЗС. Також під прицілом була критична та цивільна інфраструктура — будинки, бізнес-майданчики й залізничні вузли. Місто атакували ракетами та безпілотниками різних типів: від «шахедів» та FPV-дронів до «V2U» чи «молний». Внаслідок цих атак постраждали 88 харків’ян, зокрема 15 дітей, одна людина загинула. Повітряні тривоги тривали понад пів місця — більше ніж 16 повних діб.

Двоє посадовців одного з РТЦК та СП на Харківщині погоріли на вимаганні 250 тисяч гривень. Про корупційну схему повідомили в Офісі генпрокурора. Ділки обіцяли сховати військовозобов’язаного в тилу, оформивши його водієм до військкомату замість відправки на фронт. Для цього чоловікові навіть заздалегідь підготували “правильний” висновок військово-лікарської комісії. Усе закінчилося 21 травня, коли хабарників затримали «на гарячому» просто під час передачі грошей. Слідчі вже вилучили документи та телефони й тепер шукають інших можливих спільників. Самих же фігурантів відсторонили від роботи та відправили в ізолятор під варту — щоправда, із правом вийти під заставу.

Весняна посадкова кампанія у лісах Харківщини завершена — загалом у регіоні створили та оновили насадження на площі 236 га. Як повідомили у Слобожанській філії ДП «Ліси України», абсолютним лідером стало Жовтневе надлісництво, де висадили майже 134 га. Цьогоріч робили ставку на мішані ліси, поєднуючи сосну з дубом, липою, кленом та березою, аби молоді масиви були стійкішими до пожеж і шкідників. Особливу увагу приділили Ізюмському надлісництву, яке найбільше потерпає від обстрілів. Новий етап висадки дерев розпочнеться вже восени.

