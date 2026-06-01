Служба в тилу за 250 тис. грн: підозрюють посадовців РТЦК на Харківщині
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям районного ТЦК та СП. Слідство вважає, що вони вимагали 250 тисяч гривень у військовозобов’язаного.
В Офісі генерального прокурора повідомляють: за цю суму фігуранти обіцяли забезпечити чоловіку проходження служби у тиловому підрозділі – на посаді водія в РТЦК та СП, замість направлення до бойових частин.
«Для оформлення служби в тиловому підрозділі було підготовлено висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах», – з’ясували правоохоронці.
Обох посадовців затримали 21 травня – одразу після одержання усієї суми, додали в прокуратурі.
Під час обшуків у службових приміщеннях вилучили документи та мобільні телефони. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.
Фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Також чоловіків відсторонили від займаних посад, уточнили в Офісі генпрокурора.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вручили подозрение, офис генерального прокурора, РТЦК, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 15:11;