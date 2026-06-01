Live

Служба в тилу за 250 тис. грн: підозрюють посадовців РТЦК на Харківщині

Суспільство 15:11   01.06.2026
Вікторія Яковенко
Служба в тилу за 250 тис. грн: підозрюють посадовців РТЦК на Харківщині Фото: Офіс генерального прокурора

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям районного ТЦК та СП. Слідство вважає, що вони вимагали 250 тисяч гривень у військовозобов’язаного.

В Офісі генерального прокурора повідомляють: за цю суму фігуранти обіцяли забезпечити чоловіку проходження служби у тиловому підрозділі – на посаді водія в РТЦК та СП, замість направлення до бойових частин.

«Для оформлення служби в тиловому підрозділі було підготовлено висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах», – з’ясували правоохоронці.

Обох посадовців затримали 21 травня – одразу після одержання усієї суми, додали в прокуратурі.

Під час обшуків у службових приміщеннях вилучили документи та мобільні телефони. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також чоловіків відсторонили від займаних посад, уточнили в Офісі генпрокурора.

подозрение чиновникам ТЦК на Харьковщине
Фото: Офіс генерального прокурора
подозрение чиновникам ТЦК на Харьковщине
Фото: Офіс генерального прокурора

Читайте також: На Харківщині напали на співробітників ТЦК: підозрюваних піймали (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

21.05.2026
Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру
11.05.2026
Харківському екснардепу Мураєву повідомили про нову підозру – СБУ
08.04.2026
Напав ззаду, повалив та побив: зухвала крадіжка сумки в Харкові
18.03.2026
«Липові» меддовідки для ухилянтів: підозрюють ексголову ВЛК на Харківщині
10.03.2026
На Харківщині жорстоко побили чоловіка – поліція з’ясувала, що сталося


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Служба в тилу за 250 тис. грн: підозрюють посадовців РТЦК на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 15:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям районного ТЦК та СП. Слідство вважає, що вони вимагали 250 тисяч гривень у військовозобов’язаного.".