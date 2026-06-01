Служба в тылу за 250 тыс. грн: подозревают чиновников РТЦК на Харьковщине

Общество 15:11   01.06.2026
Виктория Яковенко
Фото: Офис генерального прокурора

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении двум чиновникам районного ТЦК и СП. Следствие считает, что они требовали 250 тысяч гривен у военнообязанного.

В Офисе генерального прокурора сообщают: за эту сумму фигуранты обещали обеспечить мужчине прохождение службы в тыловом подразделении – на должности водителя в РТЦК и СП, вместо направления в боевые части.

«Для оформления службы в тыловом подразделении было подготовлено заключение военно-врачебной комиссии о пригодности мужчины к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других подобных подразделениях», — выяснили правоохранители.

Оба чиновника задержаны 21 мая – сразу после получения всей суммы, добавили в прокуратуре.

Во время обысков в служебных помещениях изъяли документы и мобильные телефоны. Сейчас проверяется причастность к схеме других лиц.

Фигурантам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Им избрали меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Также мужчин отстранили от занимаемых должностей, уточнили в Офисе генпрокурора.

Фото: Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

