«Липовые» медсправки для уклонистов: подозревают экс-голову ВВК на Харьковщине

Общество 16:18   18.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: Офис генпрокурора

На Харьковщине разоблачили схему с фейковыми медсправками для уклонения от службы. В деле подозревают бывшего главу военно-врачебной комиссии одного из отделов РТЦК и СП.

По данным Офиса генпрокурора, фигурант систематически оформлял фиктивные медицинские документы для военнообязанных. В справках указывались вымышленные диагнозы, позволявшие признавать их непригодными к службе или ограниченно пригодными.

«Задокументировано по меньшей мере семь таких случаев. В документах фигурировали «тяжелые заболевания» – от последствий черепно-мозговых травм и менингоэнцефалита до сердечно-сосудистых и ортопедических патологий», – отметили правоохранители.

Эти справки позволяли мужчинам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу, говорят в прокуратуре.

«Отдельно установлен эпизод содействия незаконному пересечению границы из-за использования поддельной справки», — говорится в сообщении.

69-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в регионе очередную схему уклонения от мобилизации для военнообязанных мужчин призывного возраста. По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, организатором схемы оказался 35-летний безработный местный житель. Следствие установило, что одному из «клиентов» за 9 тысяч долларов мужчина обещал безосновательно установить ІІ группу инвалидности и в дальнейшем снять его с военного учета.

Читайте также: Чиновница ЦПАУ на Харьковщине получила подозрение: подробности дела

