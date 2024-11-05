Главу ВВК на Харьковщине подозревают в помощи 15 уклонистам: подробности

В Харьковской области сообщили о подозрении главе военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП, который, по данным правоохранителей, помог военнообязанным мужчинам выехать за границу.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, с марта по июнь 2022 фигурант вносил недостоверные данные в медицинские записи военнообязанных. В результате 15 человек призывного возраста были исключены из военного учета и получили возможность беспрепятственного выезда за границу.

Главе ВВК инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины, путем предоставления средств, совершенное должностным лицом, повторно и служебный подлог, составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УКУ) .

Следствие продолжается.