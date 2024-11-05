Главу ВВК на Харьковщине подозревают в помощи 15 уклонистам: подробности
В Харьковской области сообщили о подозрении главе военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП, который, по данным правоохранителей, помог военнообязанным мужчинам выехать за границу.
Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, с марта по июнь 2022 фигурант вносил недостоверные данные в медицинские записи военнообязанных. В результате 15 человек призывного возраста были исключены из военного учета и получили возможность беспрепятственного выезда за границу.
Главе ВВК инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины, путем предоставления средств, совершенное должностным лицом, повторно и служебный подлог, составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УКУ) .
Следствие продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВВК, глава, подозрение, прокуратура, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении главе ВВК одного из РТЦК и СП, который, по данным правоохранителей, помог военнообязанным мужчинам выехать за границу.".