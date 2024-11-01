Обещала оформить «инвалидность» за 17 тыс. $: харьковчанке грозит 5 лет тюрьмы
Дело 30-летней жительницы Харькова, подозреваемой в помощи уклонистам, передали в суд.
В июне харьковчанка предложила своему знакомому оформить «группу инвалидности» для избежания мобилизации, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Женщина отметила, что имеет «связи» среди должностных лиц военкомата, МСЭК и пограничной службы.
«Она заверила, что мужчина получит необходимую группу инвалидности, даже не посещая медицинское учреждение, после чего в РТЦК и СП мужчине предоставят нужные документы с занесением в электронные базы», — добавили правоохранители.
Она также добавила, что уже не первый раз решает такой «вопрос» и организует выдачу пакета документов, с которым он сможет пересечь госграницу Украины, выяснили следователи. За такую услугу фигурантка попросила 17 тысяч долларов. Однако получить их не успела.
Женщину задержали. Ей инкриминируют предложение и обещание оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 369-2 УКУ). Если вину фигурантки докажут, ей грозит 5 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грозит, МСЭК, прокуратура, тюрьма, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело 30-летней жительницы Харькова, подозреваемой в помощи уклонистам, передали в суд.".