Два года развращал падчерицу: житель Харьковщины «сядет» на 15 лет

Приговор получил 39-летний мужчина. Суд признал его виновным в совершении ряда преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Богодухове в 2022 году фигурант проживал вместе со своей сожительницей и ее дочерью. Тогда он начал совершать противоправные действия сексуального характера в отношении ребенка. В тот момент девочке было 10 лет.

«Преступления обычно совершались, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пользовался отсутствием работавшей матери. Противоправные действия продолжались два года. На просьбы ребенка остановиться, слезы девочки, отчим никогда не реагировал», — отметили правоохранители.

Ребенок решился рассказать о пережитом старшей сестре, когда был в гостях в другом регионе Украины. После этого родственница сразу обратилась в полицию и сообщила о преступлении.

В сентябре прошлого года мужчину задержали. В суде он полностью признался в содеянном, добавили в прокуратуре.

Фигуранту назначили 15 лет тюрьмы.