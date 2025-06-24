Выстрелил в отчима: в одном из районов Харькова задержали мужчину (фото)

Конфликт в Харькове чуть не завершился убийством. Правоохранители сообщили подробности инцидента.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о случившемся получили 22 июня. Копы установили, что между супругами произошел конфликт. Возмущенный поведением отчима, 43-летний пасынок решил вступиться за мать.

«И произвел несколько выстрелов в мужчину из револьвера. Потерпевший самостоятельно вызвал себе скорую медицинскую помощь. С огнестрельными ранениями 61-летнего мужчину медики доставили в больницу», — добавили в полиции.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Следователи задержали фигуранта в Немышлянском районе и сообщили ему о подозрении в покушении на убийство. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.