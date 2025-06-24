Выстрелил в отчима: в одном из районов Харькова задержали мужчину (фото)
Конфликт в Харькове чуть не завершился убийством. Правоохранители сообщили подробности инцидента.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о случившемся получили 22 июня. Копы установили, что между супругами произошел конфликт. Возмущенный поведением отчима, 43-летний пасынок решил вступиться за мать.
«И произвел несколько выстрелов в мужчину из револьвера. Потерпевший самостоятельно вызвал себе скорую медицинскую помощь. С огнестрельными ранениями 61-летнего мужчину медики доставили в больницу», — добавили в полиции.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли доказательства, которые направили на экспертное исследование.
Следователи задержали фигуранта в Немышлянском районе и сообщили ему о подозрении в покушении на убийство. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Конфликт в Харькове чуть не завершился убийством. Правоохранители сообщили подробности инцидента.".